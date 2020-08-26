Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири, - ЗМІ

Сьогодні проходить чергова операція з підйому танкера Delfi, який затонув на одному з центральних пляжів Одеси в листопаді минулого року. Однією з компаній, що займається підйомом, є скандально відома "Трансшип", яка залучила до цього процесу російські буксири DIAMOND N і TOPAZ N. Про це повідомляє видання Delo.ua.

Про те, що судна з Росії беруть участь в операції з підйому танкера, пише видання, неодноразово повідомлялося і на сторінці в соціальних мережах компанії "Трансшип", і Адміністрації Морських Портів України.

Журналісти повідомляють, що власник групи "Трансшип" Андрій Іванов давно скандально відомий як в галузі, так і далеко за її межами. "Трансшип" раніше фігурувала в справах, пов'язаних із незаконним обслуговуванням російських суден. Крім усього іншого, Іванов, в 2015 році зареєстрував компанію з обслуговування суден в анексованому Криму. Щорічно, за даними ЗМІ, в Керченській протоці тільки з танкерами, що транспортують нафтопродукти, судна "Трансшип" проводять більше 300 швартових операцій. А це, вказують автори публікації, заборонено українським законодавством.

Також журналісти з'ясували, що в обмін на участь в кампанії з підйому Delfi, Іванов зажадав відновити на посаді капітана одеського порту Олександра Антонова.

"Кирило Цюпко, призначений капітаном порту від незрозумілої структури - державної служби морського і річкового транспорту України, фактично таким не є. За кодексом торгового мореплавання (стаття 77), капітан порту призначається наказом міністра інфраструктури, - пояснював Іванов. - Ми ніколи не взялися б виконувати роботи до призначення легітимного капітана порту, яким був Антонов. Основна функція капітана - це нагляд за безпекою мореплавства. Без затвердження плану капітаном порту ми нічого не змогли б робити. Олександр Антонов був відновлений на посаді на нашу вимогу - він легітимний капітан порту і ми почали підписувати документи з його участю".

Самі буксири DIAMOND N і TOPAZ N, йдеться в публікації, належать ПАТ "Новоросійський морський торговельний порт". Вони увійшли в акваторію порту "Чорноморськ" в липні за заявкою компанії з ознаками фіктивності "УБК", і знаходяться біля 19 причалу.

Чиновники стверджують, що буксири приписані в Гонконзі у власності компанії Henford Logistics Ltd. У той же час ЗМІ провели розслідування і довели, що кінцевий власник буксирів - Російська Федерація. Журналісти з'ясували, що ще в 2010 році ВАТ "Флот ММТП", яке входить до групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт" придбало 80% акцій китайського пароплавства Henford Logistics Ltd, яке базується в Гонконзі.

У свою чергу, за даними Центру кібер-пошуку Інформаційної системи Інтегрованого реєстру компаній (ICRIS), що дозволяє отримати інформацію про зареєстровані та зберігаються в Реєстрі компаніях Китаю - директором Henford Logistics Ltd є громадянка Росії з Новоросійська Інна Кузнецова.

Факт перебування буксира з держави - агресора в українському порту викликав численні протести профспілок порту, а також зацікавили СБУ і РНБО.

Нагадаємо, на початку літа навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси (Чорноморськ, "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній з усіма ознаками фіктивності. Йдеться про компанії "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Наві Шиппінг". Статутні фонди цих підприємств складають лише 5 тисяч гривень, більшість з них зареєстровані 4-8 місяців тому, у них відсутні власні буксири. УБК і зовсім з'явилася в червні 2020 року. При цьому власники компаній не тільки мають російський слід, а й користуються адмінресурсом, щоб анексувати державні порти.

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