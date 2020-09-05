Спека "перевалить" за +30 після різкого похолодання: прогноз до середини вересня

Найближчими дням за прогнозом погоди в Україні очікується похолодання після рекордно спекотного початку вересня. Спека спаде, але на початку наступного тижня температура знову може перевищити 30 градусів. Про це заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише РБК-Україна. "Температурний фон знизиться до 20-25 градусів. У Києві в найближчі два дні навіть буде 20-22 градусів. А на півдні і сході країни також вже не буде 35 градусів, але температурний фон буде більш комфортний - до 28 градусів", - сказала вона. За її словами, наступного тижня знову може бути таке, що знову відновиться спека на півдні і сході України, на півночі і заході також буде підвищення температури, але десь до 27-28 градусів. "Поки що літо триває, і в найближчі десять днів не прогнозуємо різкого зниження температури. На кінець місяця, звичайно, температура стане нижче, але поки розрахунки не дають похолодання і осінніх температур", - сказала синоптик. Голеня також зазначила, що заморозків в Україні поки не очікується. Тим часом, згідно з прогнозом погодного сайту Метеопрог, в Києві найближчими 10 днями будуть різкі перепади температур. так, на початку наступного тижня буде спека до +30, а вже в середині - +17 +15 тепла. При цьому, очікуються дощі. А вночі місцями похолодає до +10. Погода в Києві на 10 днів від МЕТЕОПРОГ. Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті. У той же час, через зміни клімату кількість екстремальних погодних явищ в Україні буде повели.