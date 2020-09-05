Спека "перевалить" за +30 після різкого похолодання: прогноз до середини вересня

ісля рекордно спекотного початку вересня . Найближчими дням за прогнозом погоди в Україні очікується похолодання п Спека спаде, але на початку наступного тижня температура знову може перевищити 30 градусів.

Про це заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише РБК-Україна.

"Температурний фон знизиться до 20-25 градусів. У Києві в найближчі два дні навіть буде 20-22 градусів. А на півдні і сході країни також вже не буде 35 градусів, але температурний фон буде більш комфортний - до 28 градусів", - сказала вона.

За її словами, наступного тижня знову може бути таке, що знову відновиться спека на півдні і сході України, на півночі і заході також буде підвищення температури, але десь до 27-28 градусів.

"Поки що літо триває, і в найближчі десять днів не прогнозуємо різкого зниження температури. На кінець місяця, звичайно, температура стане нижче, але поки розрахунки не дають похолодання і осінніх температур", - сказала синоптик.

Голеня також зазначила, що заморозків в Україні поки не очікується.

Тим часом, згідно з прогнозом погодного сайту Метеопрог, в Києві найближчими 10 днями будуть різкі перепади температур. так, на початку наступного тижня буде спека до +30, а вже в середині - +17 +15 тепла. При цьому, очікуються дощі. А вночі місцями похолодає до +10.

Погода в Києві на 10 днів від МЕТЕОПРОГ.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

У той же час, через зміни клімату кількість екстремальних погодних явищ в Україні буде повели.

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