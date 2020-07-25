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25 липня 2020, субота, 21:37 8
Політика 2020-07-26T00:00:01+03:00
Українські Новини
Підготовка до припинення вогню: в ООС готові до провокацій

Підготовка до припинення вогню: в ООС готові до провокацій

Ольга Фандорина
ООС, війна на Донбасі, Штаб ООС, Припинення вогню
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

Підрозділу Об'єднаних сил готуються до початку всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Нове перемир'я повинне початися в 00:01 понеділка, 27 липня. Про це повідомляє командування ООС.

Зазначено, що для контролювання дотримання перемир'я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній позиції ВСУ.

"Такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів ООС від виконання бойових завдань і запобігти ймовірні провокації. У той же час, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує стаття 51 Статуту ООН", – пояснили в штабі.

Крім того, в штабі готові до провокацій супротивника з метою зірвати перемир'я, як це неодноразово відбувалося раніше.

"Також штаб операції повертає практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого представника", – додали військові.

Також у штабі ООС підкреслили, що з початку нинішньої доби сепаратисти вже 11 раз обстріляли позиції ВСУ, в тому числі і заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Українські військові не зазнали втрат.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

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