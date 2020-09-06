Зниклих у пожежі військових знайшли загиблими

2 українських військовослужбовців, які пропали в ході ліквідації пожежі біля Верхньоторецька (Донецька область), загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", 2 військовослужбовців з особового складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані вогнем від решти особового складу біля Верхньоторецька", - сказано в ньому. Командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловило співчуття сім'ям загиблих. Як повідомляли Українськi Новини, 3 вересня український військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі в Луганській області. Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня. Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.