Зниклих у пожежі військових знайшли загиблими

2 українських військовослужбовців, які пропали в ході ліквідації пожежі біля Верхньоторецька (Донецька область), загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", 2 військовослужбовців з особового складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані вогнем від решти особового складу біля Верхньоторецька", - сказано в ньому.

Командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловило співчуття сім'ям загиблих.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 вересня український військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі в Луганській області.

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

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