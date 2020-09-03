На пожежі в Луганській області загинув військовий

Український військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі в Луганській області, яку гасили з допомогою авіації.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі в Луганській області загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують товариші по службі, в той час, коли вони гасили пожежу, яка швидко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - сказано в ньому.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Як повідомляли Українськi Новини, через пожежі, які виникли в один день в Харківській і Луганській областях, президент Володимир Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Відомо, що в Харківській області через пожежу 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.

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