На пожежі в Луганській області загинув військовий

Український військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі в Луганській області, яку гасили з допомогою авіації. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі в Луганській області загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують товариші по службі, в той час, коли вони гасили пожежу, яка швидко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - сказано в ньому. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Як повідомляли Українськi Новини, через пожежі, які виникли в один день в Харківській і Луганській областях, президент Володимир Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками. Відомо, що в Харківській області через пожежу 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.