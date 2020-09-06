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06 вересня 2020, неділя, 13:10 10
Суспільство 2020-09-06T13:48:52+03:00
Українські Новини
Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків

Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків

Кира Молчанова
Аеропорт, Львів, Заборона в'їзду, іноземці
Львів. Фото: pixabay
Львів. Фото: pixabay

Після того, як Україна закрила кордони для іноземців, в аеропорту Львова стався юридичний казус: громадяни США, Німеччини та Канади приїхали провідати батьків, але через кордон їх не пускають, бо Держприкордонслужба не вважає їх дітьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Facebook однієї з пасажирок на ім'я Марія Ягла.

За її словами, пасажири з 17:30 суботи не можуть вийти з аеропорту тому що за версією ДПСУ, діти - це особи до 18 років, тому іноземців пропускати не можна.

"Всі вони мають законні (згідно з постановою КМУ 641 від 27 серпня 2020) підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України. Але наші українські чиновники для свого користування придумали один пунктик в вищезгаданій постанові, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, повинні бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає", - написала вона.

Жінка розповіла, що у пасажирів є свідоцтва про народження, про шлюб, копії паспортів батьків, медичну страховку тощо.

Однак в постанові уряду зазначено, що до переліку осіб, які мають право на перетин кордону, входять особи, "які є батьками або дітьми громадянина України". Ніяких згадок про вік в документі немає.

На сторінці в Facebook ДПСУ у відповідях користувачам сказано, що в постанові маються на увазі особи, молодші 18 років.

Видання зазначає, що іноземці досі перебувають в аеропорту Львова.

Як повідомляли Українські Новини, за минулі вихідні 29-30 серпня 13 тис. іноземців були допущені, 300 отримали відмову на в'їзд в Україну.

У той же час авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейси в 6 міст і скоротила частоту польотів за 6 маршрутами через заборону Кабінету Міністрів.

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