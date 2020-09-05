підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 вересня 2020, субота, 10:30 15
Суспільство 2020-09-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль

Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

4 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні другий день поспіль збільшилася на рекордні 2 836 до 133 787, кількість померлих від захворювання збільшилася на 50 осіб до 2 811 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 4, 1%, нових летальних випадків - знизилася на 2%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 5 вересня в Україні зареєстровано 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 836 нових випадків захворювання, одужали 1 036 осіб, померло 50 осіб.

Таким чином, 4 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хо одужав, - 2 836 проти 1 036.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 5 вересня становила 69 327 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 507), в Києві (14 792) та Чернівецькій області (10 958).

У Харківській області зафіксовано 10 692 випадки коронавирусної інфекції, в Івано-Франківській - 10 011 випадків, в Рівненській - 9 634 99, в Одеській - 8 260, в Закарпатській - 7 988, у Тернопільській - 7 067, у Київській - 6 105, у Волинській - 5 791, у Вінницькій - 4 324, у Житомирській - 3 622, у Хмельницькій - 2 979, у Дніпропетровській - 2 625 випадків.

2 230 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 849 випадків - в Черкаській, 1 848 випадків - в Запорізькій, 1 769 випадків - в Сумській, 1 591 випадок - в Донецькій, 1 504 випадки - в Миколаївській, 916 випадків - в Полтавській, 846 випадків - в Кіровоградській, 464 випадки - в Херсонській і 415 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні оновили "червоні" та "помаранчеві" зони карантину

Тим часом Україна на карантині знаходиться 178-й день.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Чернівцях

Україна на карантині 178-й день. Де і які діють об...
У Києві істотно впала захворюваність на коронавіру...
У Києві кількість нових випадків коронавірусу стрі...
Смертність від коронавірусу зросла вдвічі, а захво...
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження
Новини
Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 12:20
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль 10:30
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження 08:30
Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці 07:45
В "Укравтопромі" назвали найпопулярніші марки уживаних авто з-за кордону серед українців 07:30
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Партія Порошенка вимагає провести тестування учнів та освітян на коронавірус 16:27
більше новин
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень 14:52
Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом у строк вислуги 06:15
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років 15:23
більше новин
Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ в жовтні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok