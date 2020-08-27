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27 серпня 2020, четвер, 20:32 5
Суспільство 2020-08-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
В ООН повідомили, що в "ДНР" ввели смертну кару: відомо про двох вироках

В ООН повідомили, що в "ДНР" ввели смертну кару: відомо про двох вироках

Ольга Фандорина
ООН, смертна кара, Новини ДНР
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Влада сепаратистів в так званій "Донецькій народній республіці" ("ДНР") ввела смертну кару за вчинення злочинів і ООН вже відомо вже про два випадки, де так званий "суд" засудив до смертної кари. Про це  йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини .

На момент публікації доповіді "вироки" окупаційного "суду" ще не були виконані.

"Управління верховного комісара ООН з прав людини стурбований також тим, що "Донецька народна республіка" ввела смертну кару. УВКПЛ відомо про два випадки, де "суд" "Донецької народної республіки" ухвалив смертний вирок, однак станом на дату цієї доповіді ці "вироки" не були виконані. Тим не менш, вони продовжують викликати занепокоєння, так як в перші роки конфлікту озброєні групи вже проводили страти", - повідомили в УВКПЛ.

Як повідомляли Українські Новини,  в Сполучених Штатах Америки  вперше за 17 років відновили смертну кару на федеральному рівні , вирок вперше приведуть у виконання

Крім того, в Абхазії  ввели смертну кару  за розповсюдження наркотиків. 

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