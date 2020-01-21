У Донецьку застрелили ватажка бойовиків "ДНР"

20 січня в Донецьку вбили заступника командира "полку спецпризначення внутрішніх військ МВС" так званої "Донецької народної республіки" Олексія Кривулю, позивний Грін.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на депутата так званого "Народного ради ДНР" Владислава Бердичівського, російський "Інтерфакс".

За даними джерел "Інтерфаксу", Кривуля був убитий трьома пострілами в спину біля ліфта в під'їзді власного будинку.

Інші подробиці інциденту поки не повідомляється.

Кривуля народився в місті Миколаївка Донецької області України. Він приєднався до бойовиків в 2014 році.

Як повідомляють Українські Новини, три вибухи пролунали в районі Донецька, де проживає "глава ДНР" і представники ОБСЄ.

А раніше ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька.

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