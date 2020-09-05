підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Козерогам можна відпочити, а Ракам слід попрацювати, — гороскоп від Глоби на сьогодні
05 вересня 2020, субота, 08:30 5
Lifestyle 2020-09-05T08:30:01+03:00
Українські Новини
Козерогам можна відпочити, а Ракам слід попрацювати, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Козерогам можна відпочити, а Ракам слід попрацювати, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога, Павло Глоба
Гороскоп на сьогодні від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні від Павла Глоби. Фото: pixabay

Тоді як в п'ятницю астролог радив не перевантажувати себе роботою, сьогодні потрібно братися за нові справи тільки тоді, коли всі попередні проєкти вдало завершені. Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в суботу, 5 вересня, розповів Павло Глоба.

Овен

У суботу Овнів чекає результативний день. Їх проекти будуть підтримані керівництвом, відповідно зросте зарплата.

Телець

Тельцям варто приділити час власному здоров'ю. Зараз вони не відчувають небезпечних симптомів, але турбота про себе не буває зайвою. Тому уникайте стресу, більше виділяйте часу на сон і гуляйте на свіжому повітрі.

Близнюки

Близнюкам потрібно добре відпочити. Будьте уважні до власних бажань, які постійно відкладаєте на потім.

Рак

Астролог радить Ракам приділити час роботі. Постарайтеся вирішити максимальну кількість завдань і тоді зможете отримати непоганий результат.

Лев

Левам слід звернути увагу на свій фінансовий стан. Зірки радять бути уважнішими, можливо, незабаром представників цього знака буде очікувати багато витрат.

Діва

Дівам необхідно провести цей день зі своїми найближчими друзями. Крім цього, представників знака чекатиме важлива новина, яка підніме настрій.

Терези

Астрологи радять зайнятися активностями в цей день. Це можуть бути танці, спорт, або ж просто весела прогулянка по місту зі своїми друзями. Не витрачайте час даремно.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам розібратися у власних бажаннях. Їм необхідно точно зрозуміти, чого ви хочете від життя і свого майбутнього.

Стрілець

Астролог радить Стрільцям повноцінно відпочити і розслабитися. Дайте собі час на читання цікавої книги, погуляйте з друзями або зробіть те, чим так давно хотіли зайнятися.

Козеріг

Нарешті ви можете дозволити собі сьогодні розслабитися і відпочити. За останній час ви домоглися дивовижних успіхів. Можливо, ви навіть наблизилися до здійснення своєї мрії. Настав час дозволити собі відключитися від справ.

Водолій

Спілкуючись з коханою людиною, контролюйте свої емоції і обмірковуйте кожне слово, велика ймовірність сварки на порожньому місці, яка може привести до погіршення відносин.

Риби

Проблеми, що виникли нізвідки в першій половині дня, вже після обіду вирішаться самі по собі, без вашої участі, так що, зіткнувшись з ними, не робіть різких рухів, а просто почекайте.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи прогнозують, що п'ять знаків зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

Крім того, Павло Глоба запевняє, що чотири знаки зодіаку зможуть забути про проблеми і труднощі в вересні.

Більше новин про: Гороскоп Астрологічний прогноз Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні Поради астролога Павло Глоба

Раків чекає сюрприз, а Левам варто присвятити день...
У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди сьогодні,...
Астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щас...
Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зоді...
Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень
Суд заарештував танкер "Делфі"
Новини
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження 08:30
Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці 07:45
В "Укравтопромі" назвали найпопулярніші марки уживаних авто з-за кордону серед українців 07:30
Для українських туристів відкриті вже 48 країн, - МЗС 07:15
Із зарплати Шмигаль вирахували 7,8 тис. гривень. Скільки заробив прем'єр в серпні 07:00
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати 12:19
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію 10:23
більше новин
МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok