Козерогам можна відпочити, а Ракам слід попрацювати, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Гороскоп на сьогодні від Павла Глоби. Фото: pixabay

Гороскоп на сьогодні від Павла Глоби. Фото: pixabay

Тоді як в п'ятницю астролог радив не перевантажувати себе роботою , сьогодні потрібно братися за нові справи тільки тоді, коли всі попередні проєкти вдало завершені. Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в суботу, 5 вересня, розповів Павло Глоба .

Овен

У суботу Овнів чекає результативний день. Їх проекти будуть підтримані керівництвом, відповідно зросте зарплата.

Телець

Тельцям варто приділити час власному здоров'ю. Зараз вони не відчувають небезпечних симптомів, але турбота про себе не буває зайвою. Тому уникайте стресу, більше виділяйте часу на сон і гуляйте на свіжому повітрі.

Близнюки

Близнюкам потрібно добре відпочити. Будьте уважні до власних бажань, які постійно відкладаєте на потім.

Рак

Астролог радить Ракам приділити час роботі. Постарайтеся вирішити максимальну кількість завдань і тоді зможете отримати непоганий результат.

Лев

Левам слід звернути увагу на свій фінансовий стан. Зірки радять бути уважнішими, можливо, незабаром представників цього знака буде очікувати багато витрат.

Діва

Дівам необхідно провести цей день зі своїми найближчими друзями. Крім цього, представників знака чекатиме важлива новина, яка підніме настрій.

Терези

Астрологи радять зайнятися активностями в цей день. Це можуть бути танці, спорт, або ж просто весела прогулянка по місту зі своїми друзями. Не витрачайте час даремно.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам розібратися у власних бажаннях. Їм необхідно точно зрозуміти, чого ви хочете від життя і свого майбутнього.

Стрілець

Астролог радить Стрільцям повноцінно відпочити і розслабитися. Дайте собі час на читання цікавої книги, погуляйте з друзями або зробіть те, чим так давно хотіли зайнятися.

Козеріг

Нарешті ви можете дозволити собі сьогодні розслабитися і відпочити. За останній час ви домоглися дивовижних успіхів. Можливо, ви навіть наблизилися до здійснення своєї мрії. Настав час дозволити собі відключитися від справ.

Водолій

Спілкуючись з коханою людиною, контролюйте свої емоції і обмірковуйте кожне слово, велика ймовірність сварки на порожньому місці, яка може привести до погіршення відносин.

Риби

Проблеми, що виникли нізвідки в першій половині дня, вже після обіду вирішаться самі по собі, без вашої участі, так що, зіткнувшись з ними, не робіть різких рухів, а просто почекайте.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи прогнозують, що п'ять знаків зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

Крім того, Павло Глоба запевняє, що чотири знаки зодіаку зможуть забути про проблеми і труднощі в вересні.

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