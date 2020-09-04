Раків чекає сюрприз, а Левам варто присвятити день відпочинку, - гороскоп від Глоби на сьогодні

к а стрологи розповіли, У той час, ястрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливішими цієї осені, за гороскопом на 4 вересня зірки не рекомендують сильно перевантажувати себе роботою, краще займайтися справами, які приносять умиротворення. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 4 вересня, розповів Павло Глоба .

Овен

У п'ятницю Овнам слід керуватися здоровим глуздом, а не підказками з боку або імпульсивними бажаннями.

Телець

День сприятливий для оздоровлення. Тельці можуть влаштувати голодування (якщо немає протипоказань лікаря) або розвантажувальний день.

Близнюки

Тим Близнюкам, яким належить працювати, може бути не легко зосередитися. Спробуйте відволіктися трохи на щось прекрасне - це допоможе зосередитися.

Рак

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним винятком може стати несподіваний подарунок. Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Раки можуть впевнено спиратися на ділових та особистих партнерів

Лев

Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз у Львів відповідний час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Діва

Домашню роботу Дівам краще зробити вранці, а решту часу присвятити тільки собі і своїм справам на роботі.

Терези

День для більшості представників Терезів буде сповнений бадьорої енергії та сили, спрямованої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку, виконанню прохань інших людей.

Скорпіон

Скорпіонам в п'ятницю може бути властива легка емоційна нестабільність. Якщо на них наваляться різкі перепади настрою - не варто лякатися.

Стрілець

Стрільці в цей день можуть бути дуже балакучими, що можна використовувати в роботі - ймовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, яку уникали.

Козеріг

День допоможе Козергам зрозуміти і розібратися, яких помилок уникнути, щоб наступні тижні пройшли успішно і без неприємностей. Постарайтеся підходити до кожної справи з позитивом.

Водолій

Почуття незалежності - головна ілюзія дня, яка може призвести Водоліїв до суттєвих втрат. Варто зайнятися ментальною роботою і переробити в собі минулі образи, пробачити недоброзичливців і взяти під контроль бунтарські настрої. Це допоможе вам більш виважено оцінювати дійсність і не робити поспішних висновків.

Риби

Потрібно бути готовим до боротьби з спокусами, обманом і ілюзіями. Необхідно постаратися стримати себе і не випускати на поверхню негативні емоції щодо оточуючих людей.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба розповів, що чекає всіх Заков зодіаку в вересні .

Також писали про таро-прогноз на вересень 2020 для всіх знаків зодіаку.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини