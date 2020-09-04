68 дітей отруїлися в школі Рівненської області

В одній зі шкіл Рівненської області отруїлися 68 дітей. Фото: pixabay

В одній зі шкіл Рівненської області отруїлися 68 дітей. Фото: pixabay

У селі Ясногірка Сарненського району Рівненської області на уроки 3-го вересня не прийшли 68 дітей з різних класів. 11 з них звернулися до медичної установи.

Діти скаржилися на нудоту і блювоту.

"За попередньою інформацією отруєння могли викликати їжа в їдальні або вода, що поставляється централізовано в навчальний заклад", — повідомляють в Нацполіціі.

Слідчі поліції почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

"Тривають слідчі дії. Працівники Держпродспожівслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції ", — говорять Нацполіціі.

Всього в школі навчається 549 дітей.

Як повідомляли Українські новини, з початку року в Україні отруїлися грибами 48 осіб.

Також в серпні в Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

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