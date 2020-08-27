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27 серпня 2020, четвер, 15:32 6 Інфографіка
Суспільство 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
З початку року майже 2,5 тис. людей захворіли на сальмонельоз в Україні. Де фіксують спалахи хвороби

З початку року майже 2,5 тис. людей захворіли на сальмонельоз в Україні. Де фіксують спалахи хвороби

Валерия Драгомирова
Сальмонелла, МОЗ, захворюваність
Сальмонелла. Фото: pixabay
Сальмонелла. Фото: pixabay

Центру громадського здоров'я повідомили, що з початку 2020 года 2 402 особи захворіли на сальмонельоз в Україні в той час, як стало відомо, що в Одесі сальмонельоз відправив до лікарні шістьох відвідувачів ресторану.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Показник захворюваності на 100 тис. населення становить 5,7, що на 41% менше, ніж за аналогічний період часу минулого року" , - наголошується в ньому.

Всього з початку року було зафіксовано 16 спалахів сальмонельозу: 4 - у Запорізькій області, 2 - в Івано-Франківській області та по 1 спалаху у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській областях і в Києві.

Через спалахи захворювання постраждали 130 осіб, в тому числі 29 дітей до 15 років.

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella.

Джерело збудника інфекції - тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, домашня водоплавна птиця, кури, рептилії, кішки, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.

Сальмонельоз має літньо-осінню сезонність, що пов'язано з активацією в цей період механізму передачі бактерій.

Зазначається, що захворюваність в містах в 2 рази вище, ніж в селах. Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2-3 діб.

Хвороба може протікати в легкій формі. Однак, в деяких випадках, пов'язане з хворобою зневоднення може становити загрозу для життя.

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль у животі, нудота, блювота, діарея.

Профілактика сальмонельозу має включати широкий комплекс ветеринарних, санітарних і протиепідемічних заходів. При появі симптомів захворювання необхідно своєчасно звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. 

Сальмонельоз в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'яСальмонельоз в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у травні з Польщі в Україну намагалися ввезти курятину, в якій виявили сальмонелу.

Також в Запоріжжі 12 осіб госпіталізовано з сальмонельозом. Всі вони харчувалися в одному буфеті.

 

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