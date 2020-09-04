Не попередили про приїзд. У Черкасах новобранці ЗСУ ночували на вокзалі

Тоді як в рядах Збройних сил України (ЗСУ) зафіксовано зростання захворюваності на коронавірус, у Черкасах групі новобранців і супроводжуючих їх офіцерів довелося провести ніч на автовокзалі. Як пише Про все, інцидент стався в середу, 2 вересня, передають Українські Новини. Ночувати на вокзалі новобранці і офіцери були змушені через те, що у військовій частині, в яку вони прямували, ніхто не був проінформований про прибуття поповнення. "Солдати приїхали вночі, частина не була попереджена про час прибуття. Вранці, як тільки стало можливим за ними виїхали автомобілі", — цитує видання слова військовослужбовця з військової частини. Військовослужбовці ЗСУ сплять на автовокзалі. Фото: provce.ck.ua З його слів, неприємна ситуація сталася з таких причин: інформацію про прибуття новобранців, як правило, повинні передавати за допомогою військових засобів зв'язку, а допомогою мобільних телефонів це робити заборонено. "Недопрацювання були не тільки в частині, де брали солдатів. Посадові особи понесуть покарання", — додав військовослужбовець. Військовослужбовці ЗСУ сплять на автовокзалі. Фото: provce.ck.ua Зазначається, що незважаючи на умови, в яких солдати були змушені провести ніч на автовокзалі, вони були забезпечені сухими пайками і не голодували. Як раніше повідомляи Українські новини, поліція розслідує вибух в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області як вбивство. Крім того, на хабарі в 1 млн гривень був затриманий начальник управління командування Медичних сил ЗСУ.