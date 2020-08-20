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20 серпня 2020, четвер, 15:30 7
Силові структури 2020-08-20T17:00:03+03:00
Українські Новини
Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень

Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень

Елена Новикова
Чиновники, ЗСУ, затримання, Офіс Генпрокурора, Командування медичних сил, Відкат
Начальника управління командування Медсил ЗСУ підозрюють в отриманні 1 млн гривень
Начальника управління командування Медсил ЗСУ підозрюють в отриманні 1 млн гривень "відкату". Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали начальника управління командування Медичних сил Збройних сил за підозрою в отриманні 1 млн гривень "відкату" від підприємства за забезпечення перемоги в закупівлі медичних масок, в той час, як СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури в сфері нагляду у кримінальних виробництвами про військові злочини і в сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генпрокурора та військової прокуратури Центрального регіону України спільно з ДБР і СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили факт вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами командування Медичних сил Збройних сил України та Державної інспекції з енергетичного нагляду України в розмірі майже 1 млн гривень (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано в ньому.

За даними слідства, начальник управління командування Медичних сил Збройних сил, діючи спільно з офіцером медичної служби однієї з бригад ЗСУ, співробітником відділу Державної інспекції з енергетичного нагляду України та цивільною особою отримали від підприємства "відкат" за забезпечення перемоги в закупівлі Збройними силами медичних масок для потреб військовослужбовців.

Розмір "винагороди" за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.

Відзначається, що 17 серпня вони отримали першу частину неправомірної вигоди - 400 тис. гривень, яку в той же день розподілили між собою і використовували для укладення різного роду цивільно-правових угод та для задоволення особистих потреб.

19 серпня після передачі другої частини неправомірної вигоди в розмірі 598 тис. гривень чиновника Медичних сил ЗСУ, військовослужбовців і двох цивільних затримали правоохоронці.

2 військових були поміщені на гауптвахту.

Також під час проведення 13 санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлена ​​частина грошових коштів, які передавалися їм раніше.

На даний момент перевіряється причетність інших осіб і керівництва командування Медичних сил Збройних сил до цього кримінального злочину.

В даний час проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

В отриманні 1 млн гривень В отриманні 1 млн гривень "відкату" підозрюють начальника управління командування Медсил ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Начальника управління командування Медсен ВСУ підозрюють в отриманні Начальника управління командування Медсил ЗСУ підозрюють в отриманні "відкату". Фото: Офіс генпрокурора

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України припинила діяльність хакера, підозрюваного в розробці вірусних програм для міжнародного угруповання.

Тим часом Служба безпеки України спростовує інформацію про участь служби в операції з затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина яких воювала на Донбасі.

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Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень
СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень
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