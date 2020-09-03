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03 сентября 2020, четверг, 11:30 2032
Силовые структуры 2020-09-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

В ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 612 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине за сутки умерли 54 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 3 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 612 человек. Всего за время пандемии выздоровел 1 201 человек, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 524 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, составляет 104 человека.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Хмельницкая ЦРБ - 1 работник ВСУ).

 Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 38 человек (Львовская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Киевская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих, Ривненская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая, Винницкая, Харьковская и Черновицкая области - по 1 военнослужащему).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября в Вооруженных силах было зарегистрировано 32 новых случая заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Украина на карантине 176 дней. Какие ограничения действуют

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