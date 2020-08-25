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25 серпня 2020, вівторок, 10:04 9
Силові структури 2020-08-25T10:54:07+03:00
Українські Новини
Поліція розслідує вибух в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області як вбивство

Поліція розслідує вибух в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області як вбивство

Елизавета Драбкина
Десна, ЗСУ, вбиство, військові, вибух в Десні
Вибух в Десні. Фото: facebook.com/desnaukr
Вибух в Десні. Фото: facebook.com/desnaukr

За фактом вибуху в гуртожитку 169-го навчального центру Збройних сил "Десна" (Чернігівська область) поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Чернігівської області, передають Українські Новини.

"Зараз поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство)" , - йдеться в ньому.

Зазначається, що близько 17:42 24 серпня в поліцію надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби прогримів вибух.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Козелецького району, Головного управління Нацполіціі в Чернігівській області та вибухотехніки, керівництво поліції Чернігівської області.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець, ще троє - двоє військовослужбовців і одна цивільна жінка доставлені в госпіталь Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня вибух стався в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області, 1 військовий загинув і 2 поранені.

Як повідомляли Українські Новини, солдат строкової служби однієї з частин Навчального центру "Десна" в Чернігівській області вчинив самогубство під час несення вартової служби.

У Чернігівській області  місцевий житель підірвав гранату  під час відпочинку через що загинули 3 людини.

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Поліція розслідує вибух в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області як вбивство
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