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04 вересня 2020, пʼятниця, 20:21 4
Бізнес 2020-09-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
Івано-Франківськ назвали найкращим містом для ведення бізнесу в Україні

Івано-Франківськ назвали найкращим містом для ведення бізнесу в Україні

Александр Савич
Рейтинг, Бізнес, Івано-Франківськ
Названо найкращі міста в Україні для ведення бізнесу. Фото: Pixabay
Названо найкращі міста в Україні для ведення бізнесу. Фото: Pixabay

Слідом за інформацією про те, що Джефф Безос став першою людиною в рейтингу Forbes, чий статок перевищив позначку в 200 млрд доларів, український Forbes назвав найкращі українські міста для ведення бізнесу. Про це повідомляє ЛИГА.net з посиланням на друковану версію вересневого номера журналу.

Журналом оцінювалися міста з населенням від 90 тис. людей.

Основних критеріїв було 10:

  • прозорість міської влади
  • ділова активність
  • рейтинг Doing Business
  • купівельна спроможність
  • транспортне сполучення
  • безпека, освіта
  • сприйняття міста жителями
  • міграційна привабливість
  • екологічна ситуація.

За версією українського Forbes, найкращим містом для ведення бізнесу в Україні є Івано-Франківськ. Він набрав 720 балів за 10 критеріями оцінювання.

У 10 найкращих також увійшли: Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.

Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада затвердила держгарантії за кредитами для бізнесу на 5 млрд гривень.

Також Івано-Франківськ вирішив продовжити шкільні канікули до 14 вересня.

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