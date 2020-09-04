Івано-Франківськ назвали найкращим містом для ведення бізнесу в Україні

Слідом за інформацією про те, що Джефф Безос став першою людиною в рейтингу Forbes, чий статок перевищив позначку в 200 млрд доларів, український Forbes назвав найкращі українські міста для ведення бізнесу. Про це повідомляє ЛИГА.net з посиланням на друковану версію вересневого номера журналу. Журналом оцінювалися міста з населенням від 90 тис. людей. Основних критеріїв було 10: прозорість міської влади ділова активність рейтинг Doing Business купівельна спроможність транспортне сполучення безпека, освіта сприйняття міста жителями міграційна привабливість екологічна ситуація. За версією українського Forbes, найкращим містом для ведення бізнесу в Україні є Івано-Франківськ. Він набрав 720 балів за 10 критеріями оцінювання. У 10 найкращих також увійшли: Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків. Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада затвердила держгарантії за кредитами для бізнесу на 5 млрд гривень. Також Івано-Франківськ вирішив продовжити шкільні канікули до 14 вересня.