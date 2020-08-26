Стан найбагатшої людини в світі вперше перевищив 200 млрд доларів, - Forbes

Після того, як в січні цього року д иректор Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною за версією Forbes , і чий статок оцінюється в 117 млрд доларів, поступився першим місцем засновнику і голові компанії Amazon Джефф Безос. Про це повідомляє Forbes.

Джефф Безос став першою людиною в рейтингу журналу, чий статок перевищив позначку в 200 млрд доларів. Це сталося у вівторок, 25 серпня, в ході торгів.

Однак, закріпитися на цій позначці йому не вдалося - сьогодні його стан оцінюється в 199,7 млрд доларів.

Безос володіє 11% акцій Amazon. Повідомляється, що з початку пандемії коронавірусу, яка призвела до збільшення попиту на онлайн-покупки і доставку товарів, акції компанії подорожчали на 55%.

Таким чином, менш ніж за рік стан Безоса зріс на 85 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Forbes назвав топ-20 міст з усього світу для подорожей у 2020 році.

Крім того, "Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень. Відповідно до тендерної документації, "Укроборонпром" домовився з ТОВ "Уяви!" про закупівлю 500 випусків журналу Forbes за червень 2020 року.

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