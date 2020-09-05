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05 вересня 2020, субота, 07:00 8
Кабмін 2020-09-05T09:15:02+03:00
Українські Новини
Із зарплати Шмигаль вирахували 7,8 тис. гривень. Скільки заробив прем'єр в серпні

Із зарплати Шмигаль вирахували 7,8 тис. гривень. Скільки заробив прем'єр в серпні

Валерия Драгомирова
Прем'єр-міністр України, зарплата чиновників, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook/Денис Шмигль
Денис Шмигаль. Фото: facebook/Денис Шмигль

Після того, як Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за серпень становила 47 230 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Посадовий оклад прем'єра становив 47 493 гривень, на відрядження - 7 568 гривень.

Однак згідно з обмеженням на розмір зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з розміру заробітної плати вирахувано 7 831 гривню.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю в серпні, становила 47 230 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 210 гривень.

Фактична сума, отримана Шмигалем, становила 38 020 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.

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