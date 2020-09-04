Президента банка "Аркада" взяли під варту

У п'ятницю, 4 вересня 2020 року, суд обрав запобіжний захід президенту банку "Аркада", якому 3 вересня повідомили про підозру , у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів за клопотанням прокуратури міста Києва. Також суд надав йому альтернативу у вигляді застави в розмірі 21 мільйона гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Києва в Facebook.

Так, повідомляється, що підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Йому повідомлено про підозру у присвоєнні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 мільйонів гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня банк був визнаний неплатоспроможним.

26 серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують справу про мільярдні фінансові махінації банку "Аркада".

Раніше повідомлялося про те, що аудит недобудованих житлового комплексу банку "Аркада" проведе "Київміськбуд". А Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Аркаді".

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