"Київміськбуд" проведе аудит недобудованих житлового комплексу банку "Аркада"

Холдингова компанія "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів банку "Аркада", фінансовими махінаціями в якому зайнялися правоохоронці , проте компанія поки що не брала на себе зобов'язання щодо добудови цих об'єктів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Київміськбуд" проведе аудит житлового комплексу "Аркади". На цьому етапі йдеться виключно про аудит, ніяких інших зобов'язань у "Київміськбуду" в питаннях будівництва комплексів зараз немає", - повідомили в пресслужбі.

Йдеться про житлові комплекси "Еврика", "Патріотики" і "Патріотики на озерах".

Квартири в цих комплексах вже придбали близько 10,5 тис. інвесторів.

Під час брифінгу, присвяченому банку "Аркада", мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що вже дав розпорядження "Київміськбуду" провести аудит житлового комплексу.

"Підприємство "Київміськбуд" проведе аудит щодо добудови цих житлових комплексів. За його результатами інвесторам буде запропоновано можливий алгоритм завершення будівництва житлового комплексу "Еврика", "Патріотики" і "Патріотики на озерах". Я вже дав таке доручення", - сказав він.

Кличко наголосив, що переговори з забудовником щодо добудови цих об'єктів велися 2 роки.

При цьому, за його словами, ніщо не заважало добудувати і ввести в експлуатацію ЖК "Еврика" і "Патріотики".

Щодо ЖК "Патріотики на озерах" забудовника просили зменшити щільність забудови і забезпечити житловий соціальною інфраструктурою, що не було зроблено.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що банк "Аркада" може стати другим "Укрбуд" .

25 серпня банк був визнаний неплатоспроможним.

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