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  • Через місяць після трагедіїв Бейруті під завалами зафіксовано сигнал серцебиття
04 вересня 2020, пʼятниця, 19:47 7
Азія 2020-09-04T21:00:03+03:00
Українські Новини
Через місяць після трагедіїв Бейруті під завалами зафіксовано сигнал серцебиття

Через місяць після трагедіїв Бейруті під завалами зафіксовано сигнал серцебиття

Константин Долгий
Собака, пошуково-рятувальні роботи, Службова собака, рятувальна операція, Ліван, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Наслідки вибуху в Бейруті. Фото: depositphotos.com
Наслідки вибуху в Бейруті. Фото: depositphotos.com

Рятувальники, які беруть участь в рятувальній операції в порту Бейрута, де рівно місяць тому прогримів потужний вибух, виявили сигнал людини, що вижила, серед руїн будівлі, яка обвалилася.

Про це повідомляє BBC News, передають Українські Новини.

За наявною інформацією, одна з команд рятувальників з Чилі змогла виявити сигнал. Кілька днів тому спеціально навчений собака дав знак, що під завалами одного з будинків в районі Мар-Міхаель є жива людина.

Через день собака знову подала аналогічний знак у цьому ж місці. Після цього рятувальники принесли спеціальне обладнання, яке здатне зафіксувати серцебиття або дихання людини.

"Ознаки дихання і пульсу, а також свідчення температурних сенсорів означають, що є ймовірність присутності життя", — цитує агентство слова одного з членів рятувальної команди.

Рятувальники розділилися на невеликі групи і в четвер приступили до розбору уламків. Вночі роботи були припинені, проте присутні на місці волонтери намагалися прибирати уламки вручну.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня 2020 року в порту ліванського Бейрута стався потужний вибух внаслідок детонації 2,75 тис. тонн аміачної селітри. Загинули понад 200 людей, ще близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

Раніше повідомлялося, що літак Національної гвардії України доставив в Бейрут 5 тонн гуманітарної допомоги для жертв потужного вибуху в порту ліванської столиці.

Крім того, жителі Одеси влаштували протест через 10 тис. тонн селітри, яка зберігається під відкритим небом на території міста.

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