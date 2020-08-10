"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом

Кілька десятків активістів і жителів довколишніх районів міста провели мітинг біля будівлі Адміністрації МТП "Південний". В руках у протестувальників були плакати: "Приберіть селітру з "Південного", "Порт "Південний" - Не Бейрут" і " Широков, покажи селітру". За словами учасників акції протесту, в порту, прямо під відкритим небом, з порушеннями правил безпеки , вже більше 2 років зберігається близько 10 тисяч тонн селітри. Крім того, учасники мітингу висловили побоювання, що склад зберігання селітри знаходиться в безпосередній близькості біля залізничних колій, де періодично відбувається відвантаження карбаміду, що підвищує вибухонебезпечність об'єкту.

"Ви можете собі уявити таке: майже 10 тисяч тонн вибухонебезпечної речовини зберігається прямо посеред неба, без жодних дотримань правил безпеки! А поруч - Одеський припортовий завод, на якому перевантажують аміак і залізниця, де відвантажують карбамід. Ми з жахом можемо тільки уявити, що буде, якщо не дай Бог, рвоне! Досить же одного недбало кинутого недопалка. В Бейруті здетонувало близько 3 тисяч тонн селітри - і місто майже повністю зруйноване. А в нашому випадку, якщо рвоне 10 тисяч тонн - знесе половину району! Будуть десятки тисяч людських жертв! При цьому глава Південної філії АМПУ Широков вдає, що у нього все в порядку", - обурювалися активісти.

Мітингувальники заявили, що не вірять заявам керівника Південної філії АМПУ.

"Знаючи нашу владу, і то, як вони люблять "для галочки" звітувати, тільки, щоб прикрити свою "п'яту точку" перед вищим керівництвом - ми не віримо заявам Широкова! Адже якщо що - будуть кивати один на одного і перекладати провину на чужі плечі! Танкер Делфі - яскравий тому приклад. Рік лежить гниє, а міська влада перекладає провину на область, область на АМПУ, АМПУ - на місто - і крайніх не знайдеш! Тому ми будемо виходити на мітинги до тих пір, поки не буде прибрана з порту ця "бомба уповільненої дії", - додали активісти.

Відзначимо, що незважаючи на те, що активісти готові були передати свої вимоги керівництву Південної АМПУ, до них ніхто з чиновників так і не вийшов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в порту "Південний" під відкритим небом на складі зберігається близько 10 тисяч тонн такої ж селітри, яка майже знищила Бейрут. Журналісти першими забили на сполох, оскільки поруч з цим складом вивантажуються і інші вибухонебезпечні речовини, а сама селітра упакована в такі ж "біг-беги", як і в Лівані. Сам порт знаходиться в 20 кілометрах від Одеси, і в безпосередній близькості від Одеського припортового заводу.

Крім того, днями в порт "Південний" зайшов грецький суховантаж, у половини екіпажу якого зафіксували COVID-19.