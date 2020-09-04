СБУ розкрила групу компаній, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб

СБУ розкрила компанії, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб. Фото: СБУ

СБУ розкрила компанії, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб. Фото: СБУ

Програми, які реалізовували компанії, в тому числі і державним організаціям, таємно збирали інформацію і передавали дії користувачів на сервери, які контролюються російськими спецслужбами.

"Проведена експертиза підтвердила, що програмні продукти є шпигунськими. За попередніми висновками фахівців, вони створені й використовуються в інтересах спецслужб країни-агресора", — повідомляють в СБУ.

Обшуки проходили в офісах компаній в Києві і Дніпропетровській області.

Як повідомляли Українські новини, СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання.

Також співробітники СБУ блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване "Міністерство інформації ДНР".

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