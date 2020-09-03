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03 вересня 2020, четвер, 15:54 9
Силові структури 2020-09-03T16:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ розкрила мільйонні схеми крадіжки під час ремонту доріг в Донецькій і Кіровоградській областях

СБУ розкрила мільйонні схеми крадіжки під час ремонту доріг в Донецькій і Кіровоградській областях

Александр Савич
СБУ, Корупція, Ремонт доріг
Ремонт дороги. Фото: mygid.info
Ремонт дороги. Фото: mygid.info

Служба безпеки України після того, як розкрила схему крадіжки в "Укрзалізниці", попередила і розкрила багатомільйонні схеми розкрадання коштів під час ремонті доріг в Донецькій і Кіровоградській областях. Про це повідомляє СБУ.

За даними СБУ, у 2017 році Донецький облавтодор уклав 7 контрактів з місцевою фірмою на проведення ремонту міжміських і міжобласних доріг на понад 16 млн гривень.

"Велику частину цих коштів підрядник привласнив шляхом внесення в проектно-кошторисної та технічної документації помилкових даних про якість використаних матеріалів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Внаслідок цієї схеми державному бюджету були завдані збитки в сумі близько 10 млн гривень.

"Зараз колишньому і чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу ", - заявили в СБУ.

А в Кіровоградській області у 2020 році обласне профільне державне підприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною фірмою, яка мала відремонтувати дорогу, протяжністю в 4 км.

Під час ремонту дороги підрядник, як встановила СБУ, використовував дорожнє покриття, яке не відповідає державним вимогам.

"За висновком будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати шкоди обласному бюджету більше ніж 15 млн гривень", - пояснили в СБУ.

За результатами перевірки, ініційованої СБУ, державне підприємство не підписало акти виконаних робіт і не провело повну оплату послуг. Підрядник пообіцяв виконати повторний ремонт за свої кошти.

Як повідомляли Українські новини, колектив шосткинського заводу "Зірка" заявив про масштабні розкрадання на підприємстві .

Також СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників.

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