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  • Эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса
02 августа 2020, воскресенье, 21:42 196
Мир 2020-08-02T21:42:01+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса

Эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса

Валерия Драгомирова
Коронавирус, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Американские органы здравоохранения надеются, что до конца сентября у них появятся примерные рекомендации о распределении первых доз от коронавирусной болезни. Первыми в очереди считаются медицинские работники.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Ответ понравится не всем. Будет много людей, которые считают, что они должны быть первыми в списках", - заявил директор Национального института здоровья доктор Фрэнсис Коллинз. 

Традиционно первыми в очереди считаются медицинские работники и представители наиболее уязвимых для инфекции групп населения. Но Коллинз предложил учесть и другие факторы - принять во внимание географию и отдать предпочтение людям, где эпидемия нанесла сильнейший удар.

А также не забыть о добровольцах, которым на финальной стадии клинических испытаний вводилось плацебо. Контрольная группа была необходима, чтобы убедиться, что настоящие прививки действительно работают.

"Мы должны им, они должны быть приоритетными", - сказал Коллинз.

Масштабные испытания, проведенные этим летом, показали, что несколько экспериментальных вакцин от COVID-19 безопасны и эффективны. Компании Moderna и Pfizer несколько дней назад приступили к испытаниям, в которых примут участие более 30 тысяч волонтеров в каждом.

ВОЗ также пытается решить тот же вопрос - обеспечить справедливое распределение вакцин среди бедных стран. Это еще более сложное решение, учитывая, что богатые страны готовы скупить весь объем первых партий.

Как сообщали Українські Новини, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий. 

Кроме того, Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса. 

 

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