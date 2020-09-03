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03 вересня 2020, четвер, 12:42 370 Інфографіка
Транспорт 2020-09-03T13:00:01+03:00
Українські Новини
Українці підтримують Нацпрограму "Велике будівництво", — соцопитування

Українці підтримують Нацпрограму "Велике будівництво", — соцопитування

Надежда Комендантова
соцопитування, Будівництво автодоріг, Велике будівництво
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

64,2% українських громадян підтримують Національну програму "Велике будівництво", ініційовану Президентом Володимиром Зеленським. Такі дані соціологічного опитування на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс Україна" представив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

У межах проведеного опитування респондентами ставилися різні запитання, які стосуються Національної програми "Велике будівництво".

89.8% респондентів підтримують, щоб держава вкладала кошти (інвестувала) в розвиток інфраструктури (будівництво/ремонт доріг, мостів, транспортних розв’язок, дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, спортивних майданчиків, стадіонів тощо).

Серед пріоритетних об’єктів для реконструкції і будівництва у своєму населеному пункті респонденти відзначили дороги – 49,2%, лікарню (зі стаціонаром) – 35%, школу – 26,3%, дитячий садок – 21,6%, амбулаторію (поліклініку) – 13,3%, стадіони та спортмайданчики – 11,7%.

Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%);

При цьому, загалом 72,4% респондентів вважають, що "Велике будівництво" передбачає будівництво доріг, 49,2% – будівництво шкіл, 47,1% – будівництво лікарень /поліклінік, 45,5% – будівництво дитячих садків, 36,8% – будівництво спортивних майданчиків і стадіонів.

Також респондентів просили оцінити, наскільки вони підтримують окремі ініціативи та державні програми чинної влади за шкалою від 0 (зовсім не підтримують" до 10 (повністю підтримують). Найбільше респондентів підтримують припинення вогню на Сході України (80,6% оцінюють на 9-10 балів, на 0-1 балів – 6%, баланс – +74,6%) і "Велике будівництво" (67% оцінили на 9-10 балів, на 0-1 балів – 2,8%, баланс – +64,2%).

Опитування проводилось з 6 по 19 серпня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Завдяки Національній програмі "Велике будівництво" тільки в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.

Як повідомлялося, Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським створює нову інфраструктуру країни. У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.

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