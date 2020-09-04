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04 вересня 2020, пʼятниця, 16:13 6
Спорт 2020-09-04T17:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні продовжаться поєдинки 1-го туру Ліги націй. Де дивитися матчі

Сьогодні продовжаться поєдинки 1-го туру Ліги націй. Де дивитися матчі

Александр Савич
Футбол, УЄФА, Ліга націй
Ліга націй Фото: UEFA
Ліга націй Фото: UEFA

Після того, як в четвер, 3 вересня, збірна України обіграла збірну Швейцарії, сьогодні, 4 вересня, продовжиться перший тур Ліги націй. Про це повідомляє УЄФА.

Сьогодні відбудуться 8 матчів 1-го туру Ліги націй.

Між собою зустрінуться команди 1-ої групи ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги У, а також 4-ої групи ліги С.

Список матчів Ліги націй на 4 вересня виглядає так:

  • Литва - Казахстан 19.00, трансляція на каналі "Футбол 2"
  • Норвегія - Австрія 21:45
  • Італія - ​​Боснія і Герцеговина 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1"
  • Шотландія - Ізраїль 21:45
  • Словаччина - Чехія 21:45
  • Білорусь - Албанія 21:45
  • Румунія - Північна Ірландія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 3"
  • Нідерланди - Польща 21:45, трансляція на каналі "Футбол 2".

Як повідомляли Українські новини, Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру чемпіонату країни .

Також автори підручника всесвітньої історії за 11-й клас переплутали клуб, за який в Італії грав Андрій Шевченко . Вони написали, що український форвард грав за туринський "Ювентус", в той час як насправді він виступав за "Мілан".

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