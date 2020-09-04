Сьогодні продовжаться поєдинки 1-го туру Ліги націй. Де дивитися матчі

Після того, як в четвер, 3 вересня, збірна України обіграла збірну Швейцарії , сьогодні, 4 вересня, продовжиться перший тур Ліги націй . Про це повідомляє УЄФА.

Сьогодні відбудуться 8 матчів 1-го туру Ліги націй.

Між собою зустрінуться команди 1-ої групи ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги У, а також 4-ої групи ліги С.

Список матчів Ліги націй на 4 вересня виглядає так:

Литва - Казахстан 19.00, трансляція на каналі "Футбол 2"

Норвегія - Австрія 21:45

Італія - ​​Боснія і Герцеговина 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1"

Шотландія - Ізраїль 21:45

Словаччина - Чехія 21:45

Білорусь - Албанія 21:45

Румунія - Північна Ірландія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 3"

Нідерланди - Польща 21:45, трансляція на каналі "Футбол 2".

Як повідомляли Українські новини, Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру чемпіонату країни .

Також автори підручника всесвітньої історії за 11-й клас переплутали клуб, за який в Італії грав Андрій Шевченко . Вони написали, що український форвард грав за туринський "Ювентус", в той час як насправді він виступав за "Мілан".

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