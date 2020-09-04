Сьогодні продовжаться поєдинки 1-го туру Ліги націй. Де дивитися матчі

Після того, як в четвер, 3 вересня, збірна України обіграла збірну Швейцарії, сьогодні, 4 вересня, продовжиться перший тур Ліги націй. Про це повідомляє УЄФА. Сьогодні відбудуться 8 матчів 1-го туру Ліги націй. Між собою зустрінуться команди 1-ої групи ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги У, а також 4-ої групи ліги С. Список матчів Ліги націй на 4 вересня виглядає так: Литва - Казахстан 19.00, трансляція на каналі "Футбол 2" Норвегія - Австрія 21:45 Італія - Боснія і Герцеговина 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1" Шотландія - Ізраїль 21:45 Словаччина - Чехія 21:45 Білорусь - Албанія 21:45 Румунія - Північна Ірландія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 3" Нідерланди - Польща 21:45, трансляція на каналі "Футбол 2". Як повідомляли Українські новини, Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру чемпіонату країни . Також автори підручника всесвітньої історії за 11-й клас переплутали клуб, за який в Італії грав Андрій Шевченко . Вони написали, що український форвард грав за туринський "Ювентус", в той час як насправді він виступав за "Мілан".