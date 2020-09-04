Різке похолодання і дощі. Прогноз погоди на 5 вересня

В той час, як синоптики розійшлись в думках про те, якою буде погода восени 2020, за прогнозом погоди на 5 вересня в Києві вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +23...+25 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, удень +20...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, у Житомирській області без опадів; удень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Житомирській області +9...+14 градусів; удень +20...+27 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, удень невеликий короткочасний дощ; у Вінницькій області протягом доби без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, у Вінницькій області +9...+14 градусів; удень +21...+27 градусів, у Дніпропетровській області +24...+29 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Донецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +23...+29 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, в Одеській та Миколаївській областях +14...+19 градусів; удень +22...+28 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +21...+26 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +18...+20 градусів, удень +24...+26 градусів.

4 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві зі встановлення температурного рекорду.

В кінці першого тижня вересня погода в Украні різко зміниться: температура знизиться, в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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