В Україну йде дощове похолодання з грозами: прогноз на кінець робочого тижня

Після початку осені з рекордно спекотної ночі , в кінці першого тижня вересня погода в Украні різко зміниться: температура знизиться, в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила у себе в Facebook.

За її словами, в п'ятницю 4 вересня на заході і півночі України температура опуститься до +18 ... +23 градусів.

Однак на сході і південному сході країни ще затримається спека: очікується до +34.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть місцями від півночі через центральну частину в Одеську область і Крим.

У Києві 4 вересня очікується +20 +22 градуси, пройдуть дощі.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розходяться у думках стосовно того, яким буде вересень в Україні. Так, єдине, в чому впевнені майже всі метеорологи так, це те, що у вересні однозначно почнеться погодна осінь, а не лише календарна.

Водночас метеорологи дали довгостроковий прогноз погоди – кліматичні несподіванки будуть частішати. Також через нестачу вітамінів і різких перепадів погоди дають про себе знати проблеми зі здоров'ям, попереджають лікарі.

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