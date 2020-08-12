Самая большая зарплата судей Конституционного Суда в июле – почти 400 тыс. гривен

14 судей Конституционного Суда получили от 34,7 тыс. гривен до 400 тыс. гривен зарплаты за июль.

Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.

Должностные оклады всех судей составили 197 тыс гривен.

Ввиду установленных изменениями в госбюджет-2020 временных ограничений по зарплате (не более 47 230 гривен), судейские вознаграждения за июль у судей КС составили от 8 тыс. до 38 тыс. гривен.

Эти ограничения не распространяются на материальную помощь, отпускные и больничные.

Отпускные за июль у судей составили - от 23 тыс. гривен до 388,5 тыс. гривен.

Замглавы КС Сергей Головатый за июль получил: 38 тыс. гривен вознаграждения (отпускных не было), судья Виктор Городовенко - 34 714 гривен, судья Ирина Завгородняя - 38 тыс. гривен, судья Александр Касминин - 26 448 гривен вознаграждения и 49 638 гривен отпускных, судья Виктор Колиснык - 23 142 гривны вознаграждения и 373 232 гривны отпускных, судья Виктор Кривенко - 21 489 гривен вознаграждения и 255 тыс. гривен отпускных, судья Василий Лемак - 21 241 гривну вознаграждения и 319 087 гривен отпускных, судья Александр Литвинов - 38 тыс. гривен вознаграждения (отпускных не было), судья Владимир Мойсык - также только 38 тыс. вознаграждения, судья Олег Первомайский - 34 714 гривен вознаграждения и 23 тыс. гривен отпускных, судья Сергей Сас - 8 тыс. гривен вознаграждения и 388,5 тыс. гривен отпускных, судья Игорь Слиденко - 28 101 гривну вознаграждения и 332 316 гривен отпускных, судья Петр Филюк - 29 754 гривны вознаграждения и 262 332 гривны отпускных, судья Галина Юровская - 38 тыс. гривен вознаграждения (отпускных не было).

На данный момент в КС работает 15 судей, 3 должности вакантные.

Как сообщали Українськi Новини, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий за июль получил 64 тыс. гривен зарплаты.

В апреле Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).