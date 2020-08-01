Голова КС Тупицький отримав майже 100 тис. гривень відпускних за червень і липень

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за червень отримав 92,7 тис. гривень зарплати, а за липень — 64 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді КС на запит Українських Новин.

При цьому оклад Тупицького становив понад 197 тис. гривень, доплата за науковий ступінь 29,6 тис. гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до держтаємниці 19,7 тис. гривень, доплата за вислугу років — 157,6 тис. гривень, доплата за зайняття адміністративної посади — 29,6 тис. гривень.

Однак, враховуючи обмеження згідно зі змінами до Держбюджету, в червні Тупицький отримав 93 тис. гривень, в липні 64 тис. гривень.

Більшу частина з цих сум — виплата відпускних.

Зарплата глави КС Тупицького за червень

Як повідомляли Українські Новини, зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили на період карантину.

Тим часом Абромавічус просить повернути гігантські зарплати членам спостережних рад держкомпаній.