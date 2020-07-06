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  • Сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу
06 липня 2020, понеділок, 08:16 22
Світ 2020-07-06T10:00:03+03:00
Українські Новини
Сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу

Сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Сотні вчених з різних країн світу звернулися до керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із закликом переглянути рекомендації щодо захисту від коронавірусу, тоді як ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст випадків коронавіруса у світі. Про це пише DW.

Автори звернення зазначили, що ВООЗ вважає основним шляхом передачі SARS-CoV-2 повітряно-крапельний, тобто такий, при якому збудник потрапляє в повітря головним чином під час чхання і кашлю хворого, або коли він говорить.

Між тим у відкритому листі, який наступного тижня планують опублікувати в одному з наукових журналів і на який у суботу, 4 липня, посилається видання The New York Times, 239 вчених з 32 країн представили докази того, що коронавірус передається через повітря в ще більш дрібних частинках, які набагато довше затримуються в повітрі, ніж це вважалося раніше.

Відповідно до цієї нової інформації, у своєму відкритому листі вчені підкреслюють необхідність переобладнати вентиляційні системи в школах, будинках престарілих, житлових будинках і на підприємствах. Зокрема, на думку експертів, в таких системах необхідно встановити більш потужні повітряні фільтри і мінімізувати рециркуляцію повітря.

У матеріалі також сказано про те, що, враховуючи нові дані, медичними працівниками, ймовірно, знадобляться більш професійні маски типу N95, які можуть відфільтровувати маленькі частинки. А для знищення вірусних часток, що циркулюють у повітрі в закритих приміщеннях, може знадобитися ультрафіолетове випромінювання.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна. Тим часом у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу далека від завершення.

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