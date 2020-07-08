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  • ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу
08 липня 2020, середа, 08:36 11
Світ 2020-07-08T09:30:02+03:00
Українські Новини
ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу

ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Коронавірус, шляхи зараження
Брифінг Всесвітньої організації охорони здоров'я. Скріншот: pscp.tv
Брифінг Всесвітньої організації охорони здоров'я. Скріншот: pscp.tv

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)заявила про ще один імовірний шлях повітряної передачі коронавірусної інфекції COVID-19 в той час, як сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.

Зазначається, що найближчим часом організація представить доповідь зі всієї відомої інформацію.

Так, в організації ознайомилися з обігом понад 200 науковців з 32 країн світу щодо можливої передачі коронавіруса через повітря.

"Офіційні особи говорять про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного із способів передачі коронавірусу", - заявила Керхове.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.

Крім того, у ВООЗ не впевнені, що вченим вдастся винайти вакцину від коронавіруса.

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