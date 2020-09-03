У багатоповерхівці поруч з посольством США в Києві сильна пожежа

Сильна пожежа сталася вдень у четвер, 3 вересня, в багатоповерховому житловому комплексі на вулиці Табірній у столиці. Про це повідомив Типовий Київ.

За його даними, житловий комплекс розташований поблизу посольства США. Вогонь охопив квартиру на 24 поверсі.

"У пошуках порятунку жінка вилізла з вікна і стоїть на кондиціонері", — сказано в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС.

Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував загоряння, що виникло 2 серпня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers.

Раніше повідомлялося про те, що 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валив чорний дим.

У середу, 19 серпня, в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку, тоді як 17 серпня в столиці загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі.

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