Затори в Києві. Куди не варто їхати в п'ятницю вранці

Затори в п'ятницю в столиці перестали бути сюрпризом. Сьогоднішній день - не виняток. Українські Новини розбиралися з актуальною ситуацією на столичних дорогах 4 вересня.

За даними сервісу Google Maps, Північний міст завантажений в напрямку центру.У напрямку лівого берега проїзд вільний. Міст Метро і міст Патона рухається без проблем, чого не скажеш про Південний міст.

Затори в Києві. Фото: Google Maps

Крім того, складності з проїздом спостерігаються на проспекті Степана Бандери в районі метро "Почайна" з боку Троєщини через ремонт дороги. Тягнучка виникла на Олени Теліги: місцями проїхати дуже складно. Також складно рухатися по Набережно-Рибальській, Наддніпрянському та Набережному шосе в бік центру міста.

Затории в Киеве. Фото: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-ти мільйонний Мехіко.

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