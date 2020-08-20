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20 серпня 2020, четвер, 11:31 4
Транспорт 2020-08-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві знову затори. Карта найбільш завантажених доріг столиці

У Києві знову затори. Карта найбільш завантажених доріг столиці

Александр Савич
Транспорт, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори. Фото: Pixabay
Затори. Фото: Pixabay

На вулицях Києва знову затори, які пов'язані не тільки з частковим обмеженням руху на деяких вулицях.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Складно проїхати по проспекту Перемоги на під'їзді до площі Перемоги, а також на деяких ділянках бульвару Тараса Шевченка і Повітрофлотського проспекту. Повільно рухаються вулиці Саксаганського і Жилянська.

Пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, на улицах Жилянской и Саксаганского. Карта: Google Maps

Затори на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, на вулицях Жилянській та Саксаганського. Карта: Google Maps

Крім того, затор на вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також на деяких ділянках Набережного шосе. Також традиційні тягучки на Подолі.

Пробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Карта: Google Maps

Затори на Подолі, Набережному шосе і вулиці Набережно-Хрещатицькій. Карта: Google Maps

Також спостерігається тягучка в районі метро Лук'янівка по вулиці Юрія Іллєнка, а також відрізки з ускладненим рухом на вулиці Січових Стрільців.

Пробки на Лукьяновке и на улице Сечевых Стрельцов. Карта: Google Maps

Затори на Лук'янівці і на вулиці Січових Стрільців. Карта: Google Maps

Затор на Голосіївському проспекті і на вулиці Васильківській у районі метро Голосіївська.

Пробка на Голосеевском проспекте. Карта: Google Maps

Пробка на Голосіївському проспекті. Карта: Google Maps

Великі затори на Софіївській Борщагівці, а також на деяких ділянках Кільцевої дороги.

Пробки на Кольцевой дороге и Софиевской Борщаговке. Карта: Google Maps

Затори на Кільцевій дорозі та Софіївській Борщагівці. Карта: Google Maps

У зв'язку з ремонтними роботами ускладнено рух на проспекті Степана Бандери в районі метро Почайна, а також на вулиці Богатирській.

Пробки на проспекте Степана Бандеры в районе метро Почайна. Карта: Google Maps

Затори на проспекті Степана Бандери в районі метро Почайна. Карта: Google Maps

Вулиця Вадима Гетьмана відразу на декількох ділянках дороги.

Пробка на улице Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

Затор на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

На Південному мосту також затор у бік Правого берега.

Пробка на Южном мосту. Карта: Google Maps

Затор на Південному мосту. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) у рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-тт мільйонний Мехіко.

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