У Києві знову затори. Карта найбільш завантажених доріг столиці

На вулицях Києва знову затори, які пов'язані не тільки з частковим обмеженням руху на деяких вулицях.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Складно проїхати по проспекту Перемоги на під'їзді до площі Перемоги, а також на деяких ділянках бульвару Тараса Шевченка і Повітрофлотського проспекту. Повільно рухаються вулиці Саксаганського і Жилянська.

Затори на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, на вулицях Жилянській та Саксаганського. Карта: Google Maps

Крім того, затор на вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також на деяких ділянках Набережного шосе. Також традиційні тягучки на Подолі.

Затори на Подолі, Набережному шосе і вулиці Набережно-Хрещатицькій. Карта: Google Maps

Також спостерігається тягучка в районі метро Лук'янівка по вулиці Юрія Іллєнка, а також відрізки з ускладненим рухом на вулиці Січових Стрільців.

Затори на Лук'янівці і на вулиці Січових Стрільців. Карта: Google Maps

Затор на Голосіївському проспекті і на вулиці Васильківській у районі метро Голосіївська.

Пробка на Голосіївському проспекті. Карта: Google Maps

Великі затори на Софіївській Борщагівці, а також на деяких ділянках Кільцевої дороги.

Затори на Кільцевій дорозі та Софіївській Борщагівці. Карта: Google Maps

У зв'язку з ремонтними роботами ускладнено рух на проспекті Степана Бандери в районі метро Почайна, а також на вулиці Богатирській.

Затори на проспекті Степана Бандери в районі метро Почайна. Карта: Google Maps

Вулиця Вадима Гетьмана відразу на декількох ділянках дороги.

Затор на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

На Південному мосту також затор у бік Правого берега.

Затор на Південному мосту. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) у рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-тт мільйонний Мехіко.

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