Посилення карантину через пандемію. У НБУ розповіли, чим ризикує економіка

Тривалий термін і поглиблення пандемії коронавірусу, а також посилення карантинних заходів є ключовим ризиком для макрофінансової стабільності .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

Вказується, що збільшення рівня захворюваності на коронавірус в Україні протягом останніх місяців не вплинуло на темпи відновлення економічної активності.

Водночас зазначається, що нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторах, орієнтованих на внутрішній ринок, перш за все в секторі послуг.

Актуальними залишаються також інші ризики: негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність; ескалація військового конфлікту на сході країни; збільшення волатильності світових цін на продукти харчування, з огляду на глобальні зміни клімату і ризик посилення протекціонізму в світі.

При цьому Нацбанк вказує, що подальша монетарна політика НБУ буде залежати насамперед від розвитку ситуації з поширенням COVID-19.

Якщо негативний вплив коронавірусу на внутрішній попит і ділову активність посилиться, Національний банк буде готовий надати економіці додатковий імпульс для пожвавлення.

Водночас на ймовірне посилення інфляційних ризиків в 2021 році НБУ може відреагувати інструментами монетарної політики.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228 . Кількість померлих від захворювання - збільшилася на 54 людини до 2 710 в порівнянні з попередньою добою.

Тим часом, в столиці нових хворих стало більше на 280 осіб. Померли ще 4 людини .

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