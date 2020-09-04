Тарифи на світло і держпідтримка сільгоспвиробників: чим займуться депутати в п'ятницю

В п'ятницю, 4 вересня, Верховна Рада, яка збільшила штраф за підробку, заміну або знищення автономерів майже в 10 разів , на засіданні розгляне проєкти постанови №2098-П і 2098-П1 про скасування результатів голосування за законопроєкт №2098 про прирівнювання вартості електроенергії для забезпечення спільного майна багатоквартирного будинку до ціни електроенергії для населення постачальника універсальних послуг.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

В ході години запитань до уряду парламентарії мають намір заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова про стан захворюваності коронавірусною хворобою в Україні та невідкладні заходи уряду щодо запобігання її поширення.

Для включення до порядку денного сесії зазначено законопроєкт №4043 про опитування громадської думки.

Далі в 1-му читанні парламентарії розглянуть законопроєкти: №3023 і 3023-1 щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху, №2289 про ввезення пестицидів на митну територію України, №3295 про функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, №3335, 3335-1 про підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, №3717 про врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення зазначено законопроєкт №3984 про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Парламентарії також мають намір розглянути в 1-му читанні законопроєкти №3016, 3016-1, 3016-д про вдосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів, а в 2-му - №2228 про зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українськi Новини, на засіданні 2 вересня Верховна Рада відмовилася реорганізувати районні державні адміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

Також парламентарі розглянули законопроєкт, який передбачає штраф від 450 до 850 гривень для донорів крові за неправдиві відомості про стан здоров'я

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