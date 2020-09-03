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03 вересня 2020, четвер, 19:19 5
Верховна Рада і партії 2020-09-03T20:30:03+03:00
Українські Новини
Рада хоче штрафувати донорів крові за надання неправдивих відомостей про здоров'я

Рада хоче штрафувати донорів крові за надання неправдивих відомостей про здоров'я

Константин Долгий
Донор, Штраф, Верховна Рада України, Донорство крові
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Парламентарі можуть прийняти законопроект, який передбачає штрафу від 450 до 850 гривень для донорів крові за неправдиві відомості про стан здоров'я, тоді як депутати проголосували за підвищення штрафів за підробку автомобільних номерів.

Сьогодні, 3 вересня, парламент розглянув законопроєкт № 3649, в рамках якого на донорів крові, які надали недостовірні або завідомо неправдиві дані про своє здоров'я, буде накладатися штраф. Про це повідомляють Українські Новини.

Відомо, що за прийняття законопроекту № 3649 за основу проголосували 244 народних обранці, при мінімально необхідних 226 голосах. Також депутати запропонували внести штраф до Адміністративного кодексу України.

Зазначається, що штраф накладатиметься на донорів у випадках, коли надання неправдивої інформації завдали або могли завдати шкоди пацієнтам.

Як повідомляли Українські Новини, глава МОЗ Максим Степанов заявив про брак донорської крові, причиною якого став карантин.

Раніше, Міністерство охорони здоров'я ініціював державне фінансування послуг з пошуку донорів для трансплантації кісткового мозку.

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