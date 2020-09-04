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04 вересня 2020, пʼятниця, 09:30 6
Кабмін 2020-09-04T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні пояснили, чому відкликали проєкт про довічну стипендію батькові Зеленського

У Кабміні пояснили, чому відкликали проєкт про довічну стипендію батькові Зеленського

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів, Олександр Зеленський, Денис Шмигаль, Довічна стипендія, батько Зеленського
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Проєкт указу Президента Володимира Зеленського про призначення стипендій діячам освіт було відкликано для доповнення списків претендентів, куди потрапив батько чинного глави держави.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Через несподіваний медійний резонанс хочу прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій: в середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій педагогам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб уряд прийняв рішення до 1 жовтня - дня працівника освіти", - написав він.

Шмигаль зазначив, що уряд хоче, щоб всі видатні діячі освіти отримали відповідну нагороду від держави.

Згідно з повідомленням, у четвер прем'єр отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій.

У своєму листі педагоги висловили невдоволення тим фактом, що Кабмін на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячеві освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському.

У листі пояснювалося, що трудовий колектив неодноразово вносив подання з приводу Олександра Зеленського, починаючи з 2017 року, задовго до того, як Володимир Зеленський став президентом.

Тому викладачі університету просять забезпечити об'єктивну оцінку заслуг Олександра Зеленського, виключно виходячи з особистих досягнень здобувача.

Як повідомляли Українськi Новини, сам Олександр Зеленський заявляє, що його кандидатуру на отримання довічної державної стипендії висунули не через родинні зв'язки з президентом.

Також кандидатуру Зеленського на отримання довічної стипендії пояснили в Офісі Президента.

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