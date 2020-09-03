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03 вересня 2020, четвер, 14:20 14
Президент 2020-09-03T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Офісі президента пояснили, як батько Зеленського потрапив в список на довічну стипендію

В Офісі президента пояснили, як батько Зеленського потрапив в список на довічну стипендію

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Олександр Зеленський, Офіс президента, стипендія, Довічна стипендія
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Батько президента Володимира Зеленського, Олександр Зеленський, потрапив в список проєкту Указу, що передбачає довічну стипендію діячам освіти, які досягли 70-річного віку, після проходження через процедуру спеціального голосування і затвердження в низці інстанцій.

Про це "Страні" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Списки кандидатів на стипендію подають інститути. І в цей раз подав університет. Батько Зеленського неодноразово потрапляв до списків в минулі роки, але Петро Олексійович (Порошенко - Ред.) його збивав. Подача в цей раз - чергова", - прокоментував Подоляк і додав, що в цьому випадку неможливі одноосібні затвердження.


Відзначається, що розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 2 568 гривень. 

Як повідомляли Українськi Новини, на День незалежності президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим, вчителям.

Також президент нагородив за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції українських артистів і діячів культури.

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