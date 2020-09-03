Мене на стипендію висунув колектив, а не тому, що я тато Зеленського, - Олександр Зеленський

Зеленський Олександр Семенович, батько президента України, заявляє, що його кандидатуру на отримання довічної державної стипендії висунули не через родинні зв'язки з президентом. Про це він сказав в коментарі " Страні ".

За словами батька президента, він не потребує отримання будь-яких виплат. Олександр Семенович розповів про те, як він потрапив до списку кандидатів на довічну стипендію.

"Мені взагалі особисто нічого не треба. Я не потребую цього взагалі. Ось моя яка думка. Це ще півроку тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину. Таких як я - повно по всій Україні. Це щороку вручають такі стипендії. і при Порошенку таке було. І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента?" , - сказав Олександр Семенович.

Він запевнив, що тих грошей, які він зараз отримує, йому досить для життя.

"Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарах. Моя позиція - що треба нагороджувати людей у вищій школі, це правильно. А що , потрібно було заборонити колективу висувати моє прізвище? Вони мене висунули, я до чого? мене подавали вже на заслуженого діяча науки і техніки, тощо, я відмовлявся. Цього разу вирішив не відмовлятися. А чому я маю відмовлятися?" , - додав Олександр Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Офісі президента пояснили, як батько Зеленського потрапив в список на довічну стипендію.

Також до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям.

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