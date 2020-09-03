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03 вересня 2020, четвер, 10:23 28
Президент 2020-09-03T11:02:54+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію

Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію

Валерия Драгомирова
Кабмін, Володимир Зеленський, Стипендії, Кабінет Міністрів, Олександр Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс президента України
Зеленський. Фото: Офіс президента України

2 вересня Кабінет Міністрів виніс на своє засідання проєкт указу Президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, в тому числі його батькові Олександру Зеленському, який випадково дізнався, що його син йде в президенти

Про це свідчить трансляція засідання уряду.

Згідно з проєктом документа, довічну стипендію пропонувалося присвоїти п'ятьом діячам освіти, які досягли 70-річного віку. У тому числі - доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському, батькові глави держави.

Батько Президента працює завкафедрою інформатики та інформаційних технологій в Криворізькому економічному інституті (філія КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

Також стипендії пропонувалося присвоїти: Івану Дзямуличу, Світлані Дубровській, Степану Ломаці, Чеславу Пульці.

Скріншот проєкту Указу президента про довічну стипендію батькові ЗеленськогоСкріншот проєкту Указу президента про довічну стипендію батькові Зеленського

Однак, проєкт рішення зняли з розгляду без обговорення, що зафіксовано на відеотрансляції засідання. 

На відео з 28-ї хвилини

Згідно із законодавством України, Кабінет Міністрів має право вносити Президенту проєкти його указів.

Міносвіти внесло проєкт Указу президента на розгляд Кабміну.

Таким чином, до офісу Президента проєкт Указу не дійшов, Зеленським він не розглянутий.

Як повідомляли Українськi Новини, на День незалежності президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим, вчителям.

Також до Дня Конституції було нагороджено за значний внесок у розвиток держави українських артистів і діячів культури.

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