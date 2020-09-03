Таро-прогноз на вересень 2020 для всіх знаків зодіаку

Поки Павло Глоба прогнозує насичений вересень для багатьох знаків зодіаку та наповненість енергією, розклад карт Таро на вересень допоможе знакам зорієнтуватися і не упустити перспективних можливостей на початку осені. Завдяки своєчасним підказкам старших арканів буде простіше вберегтися від промахів і виконати заплановане в термін, пише Ukr.Media.

Овен

Аркан "Правосуддя" говорить про те, що на початку осені Овнам доведеться вести себе по совісті, щоб потім не займатися роботою над помилками і не починати знову з зіпсованої репутації. Нагорода прийде негайно, якщо керуватися чесністю у всьому.

"Імператор" в розкладі - карта лідерства й авторитету. По ній Овни зможуть завоювати повагу оточуючих, поліпшити фінансове становище і знайти стабільність. Порада Аркана - не боятися роботи і чесно виконувати свої обов'язки, не перекладаючи відповідальність на третіх осіб.

Аркан "Ієрофант" закликає Овнів до гармонії і порядку. За цією карткою в кінці вересня важливо вибирати тільки ті справи, які дійсно важливі, щоб не витрачати час даремно і не відволікатися. Овнам доведеться грамотно розставити пріоритети, щоб незабаром отримати винагороду.

Телець

Аркан "Місяць" символізує побоювання і страхи. За цією карткою Тельцям на початку вересня належить подолати перешкоди, щоб прийти до поставленої мети. Впоратися з хвилюванням і тривогою допоможуть перевірені замови і виховання сили волі.

По карті "Смерть" після 10 вересня Тельці повинні бути готові відпустити минуле і почати новий етап життя. Картка не обіцяє проблем і неприємностей, якщо вчасно поставити крапку в справах і не противитися, тому що відбувається.

Карта "Мир" говорить про досягнення мети, набуття внутрішньої рівноваги і чергової перемоги. З цього Аркана Тельці зможуть завершити вересень на оптимістичній ноті, залишити в минулому проблеми і труднощі, а також отримати винагороду за старанну роботу.

Близнюки

"Колісниця" в розкладі - карта, яка закликає Близнюків до рішучих дій. За нею на початку вересня з'явиться можливість впоратися з труднощами, відкрити шлях до щасливого життя і швидко завоювати авторитет завдяки правильним рішенням.

Аркан "Сонце" вказує на позитивний час, коли Близнюки можуть сміливо втілювати в життя свої мрії, а також з легкістю вирішувати складні завдання. З цього Аркана середина вересня буде ідеальним часом для залучення в життя щастя.

Карта "Суд" обіцяє звільнення від усього, що заважало розвитку. По ній Близнюки зможуть поставити крапку в складній справі, впоратися з недоброзичливцями і заздрісникам, а також залучити в життя позитивні зміни.

Рак

Кара "Ієрофант" закликає Раків на початку осені розставити пріоритети, щоб направляти сили на вирішення дійсно важливих питань. З цього Аркана успіх не змусить себе чекати, якщо не перекладати відповідальність і займатися дійсно важливими справами.

"Імператриця" в розкладі - карта, яка символізує процвітання. По ній Раки можуть бути впевнені в успішному результаті справ, зможуть налагодити відносини з оточуючими, а також залучити в життя любов.

Карта "Суд" говорить про те, що вересень буде завершено на позитивній ноті. Аркан говорить про досягнення поставлених цілей, але для цього Ракам належить докласти зусиль і відповідально ставитися до своїх обов'язків.

Лев

Аркан "Колесо фортуни" говорить про те, що вересень для Левів почнеться з несподіваних подій, на які не можна буде вплинути. У такій ситуації Левам варто покластися на долю, щоб зрозуміти причину того, що відбувається і взяти ситуацію під контроль.

По карті "Колісниця" Леви зможуть активно братися за роботу. Аркан повідомляє про те, що період сприятливий для вирішення складних питань і знаходження свого місця під сонцем. За цією карткою перешкод на шляху немає, а значить, можна активно працювати, не боячись промахів.

"Дурень" в розкладі - карта, попереджає Левів про можливі проблеми. Неприємності виникнуть тільки в тому випадку, якщо Леви будуть халатно ставитися до своїх обов'язків і стануть покладатися на волю випадку.

Діва

Аркан "Помірність" говорить про важливість дотримання гармонії у всьому. Працьовитим Дівам не варто починати вересень з сильних навантажень, щоб уникнути занепаду сил. Помірність і грамотний розподіл часу для Дів буде запорукою успіху.

Аркан "Дурень" символізує вміння ставитися до тимчасових труднощів з гумором і не втрачати оптимізму. За цією карткою Діви з легкістю подолають тимчасові перешкоди, якщо стануть ставитися простіше до того, що трапилося.

Аркан "Суд" завершує місяць і обіцяє Дівам звільнення від праці. За цією карткою безпечно завершуються судові розгляди, вдається повернути чесне ім'я і звільнитися обставин, які раніше сковували.

Терези

Карта "Смерть" в розкладі на початку вересня - відмінна новина для Терезів. Незважаючи на назву, Аркан несе в собі простий сенс - зміни. Для того, щоб вони були на краще, Терезам варто залишити за спиною все те, що заважало щастю і процвітанню.

По карті "Місяць" Терези можуть зустріти труднощі вибору і сумнівів. Рада карти - знайти джерело проблем, щоб в спокійній обстановці подумати про майбутнє і скласти план дій. Така тактика допоможе мобілізувати сили і уберегтися від помилок.

"Імператор" в розкладі - карта, символізує успіх і процвітання. З цього Аркана до кінця вересня Терези зможуть піднятися на щабель вище, завоювати авторитет завдяки вмінню приймати неупереджені і зважені рішення.

Скорпіон

Карта "Диявол" в розкладі на початку вересня закликає Скорпіонів до обережності. По ній необачні рішення і необдумані кроки можуть привести до сумних наслідків, а значить, кожен крок потрібно обміркувати, щоб уникнути прикрих промахів.

Аркан "Сонце" говорить про те, що Скорпіони прекрасно справляються з поставленими завданнями і вже скоро зможуть отримати перші плоди вкладених раніше зусиль. За цією карткою перешкод на шляху до здійснення задуманого немає, тому можна діяти сміливо і без зволікання.

По карті "Вежа" Скорпіонам не можна відволікатися від роботи і халатно ставитися до своїх обов'язків. Аркан говорить про те, що реальний стан речей може виявитися не таким, як уявлялося, і в кінці вересня потрібно докласти зусиль для того, щоб не оступитися.

Стрілець

Аркан "Місяць" вказує на інтриги і навіть зраду. Відповідно до цією карти, Стрільці можуть зіткнутися з лукавими людьми, які готують підступи, тому важливо слухати внутрішній голос. Він обов'язково попередить про підготовлюваний обман і не дасть оступитися.

"Диявол" в розкладі - карта, яка закликає Стрільців до обережності і обачності. З 10 вересня в житті будуть відбуватися зміни, і з цього моменту Стрільцям важливо проявити терпіння, не піддаватися на провокації і вміти швидко приймати рішення.

По карті "Пустельник" Стрільці в кінці вересня зможуть відпочити від напруженої роботи, взявши невелику паузу. Аркан говорить про час, коли можна запросто вирішити складні питання, якщо подумати в спокійній обстановці і прислухатися до голосу інтуїції.

Козеріг

Карта "Помірність" вказує на те, що на початку вересня Козероги можуть не переживати за результат справ. За цією карткою можна досягти багато чого, якщо не квапити події. Спокій і холоднокровність не дадуть Козерогу помилитися в рішеннях.

По карті "Пустельник" Козероги зможуть призупинити активність, щоб ще раз звіритися з планом дій, підкоригувати напрямок і усунути дрібні недоліки. Аркан закликає до обережності і розміреності, завдяки яким вийде швидко прийти до поставленої мети.

"Сила" в розкладі - карта, яка вказує на готовність до боротьби і оптимістичний настрій. З цього Аркана перешкоди долаються легко, і Козероги зможуть виконати складні завдання в кінці вересня, не втрачаючи при цьому сил і дорогоцінного часу.

Водолій

За картою "Диявол" Водоліям не варто починати вересень з потурання слабкостям. Карта закликає до обережності і поміркованості, які допоможуть Водоліям протистояти обставинам і не втрачати дорогоцінної репутації.

Аркан "Колесо фортуни" обіцяє вдалий час, і Водоліям для залучення успіху важливо стежити не тільки за просуванням справ, а й по знакам долі. Завдяки їм вдасться знайти вірний шлях і не оступитися в кроці від перемоги.

Карта "Мир" говорить про важливість придбання внутрішньої рівноваги. Водоліям буде простіше справлятися зі справами, якщо емоції будуть позитивними, а настрій - оптимістичним. Також Аркан говорить про можливість поставити крапку в складному питанні і підвищити свій авторитет.

Риби

Початок місяця, судячи з карти "Пустельник", пройде для Риб неспішно. З цього Аркана Рибам належить визначитися з цілями, щоб витрачати час тільки на ті справи, які важливі для майбутнього і приведуть до процвітання.

Аркан "Зірка" обіцяє Рибам сприятливу середину місяця, коли перепон на шляху до щастя не передбачається. За цією карткою Риби йдуть вірним шляхом, і для того, щоб залучити позитивні зміни, їм потрібно продовжувати розпочате, розмірено витрачаючи час і сили.

Карта "Сила" вказує на активний кінець місяця, коли Рибам буде під силу впоратися з будь-якими проблемами. З цього Аркана легко вийти в лідери, якщо залишити тривоги і сумніви. Приймати рішення потрібно з розумом і менше часу витрачати на сумніви.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба прогнозує, що чотири знака зодіаку зможуть забути про труднощі і проблеми у вересні.

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