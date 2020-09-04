підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 05:15 9
Lifestyle 2020-09-04T10:30:03+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди сьогодні, - астролог

У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди сьогодні, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп на сьогодні. Фото: pershij.com.ua

за гороскопом на сьогодні, 4 вересня, астрологи прогнозують для Раків, Дів і Скорпіонів перешкоди в справах після того, як астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливішими цієї осені. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на п'ятницю, 4 вересня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У цей день зірки влаштують перевірку на міцність планів, домовленостей і відносин Раків. Причому не в міру гарячі голови можуть призвести до конфліктів і великих неприємностей. Представникам цього знаку доведеться діяти гранично обережно, справи зажадають особливого відповідального подода. В цей час також зверніть увагу на своє здоров'я.

Діва

У Дів в п'ятницю можливі проблеми в сім'ї, на роботі. Однак зірки запевняють, що великих неприємностей і конфліктів з коханими або партнерами по бізнесу не відбудеться. У цей день потрібно уникати легковажної поведінки у всіх сферах життя.

Скорпіон

Життєвий потенціал Скорпіонів в першій половині дня буде залишатися досить невисоким, тому вірогідні захворювання, ослаблення тонусу, можливі також проблеми в стосунках з оточуючими. Однак зірки запевняють, що подібного в майбутньому можна буде уникнути при розумному способі життя, здійснюючи профілактичні заходи для зміцнення здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, поки Павло Глоба прогнозує насичений вересень для багатьох знаків зодіаку та наповненість енергією, розклад карт Таро на вересень допоможе знакам зорієнтуватися і не упустити перспективних можливостей на початку осені.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч
До закінчення карантину залишилося 58 днів. Які обмеження діють
Новини
Борис Тодуров. Фото: НК
Всесвітньо відомий кардіохірург Тодуров висловив підтримку "Нашому краю" 10:29 Відео
Українці продовжують здавати валюту 10:07
Стрілянина під Харковом. Фото: ДБР
Під Харковом п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину в кафе: поранено чоловіка 10:06
Міжнародні експерти радять не поспішати з радикальною судовою реформою, - ЗМІ 09:45
Тарифи на світло і держпідтримка сільгоспвиробників: чим займуться депутати в п'ятницю 09:35
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Припинення війни на Донбасі, "Велике будівництво" та доступні кредити для бізнесу: які ініціативи влади найбільше підтримують українці 14:19
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
В Україні оновили "червону" і "помаранчеву" зони карантину. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok