Як визначити якість газу і скільки його потрібно, щоб обігріти будинок. Глава "Нафтогазу" відповів на побутові

Якість газу, ціна на який зросте для споживачів , не можна визначити "на око", всупереч поширеному міфу, що полум'я помаранчевого відтінку - це ознака низької якості.

Про це та інші побутові питання поговорив в ефірі "Україна 24" голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Газ повинен бути блакитного кольору. На сайті оператора ГТС є моніторинг калорійності газу у всіх регіонах, і десь він в нормі, а десь і вище норми. В інтернеті можна перевірити, від чого залежить колір газу. Насправді, - від якості приладу, який його спалює. Наприклад, щороку вам потрібно банально чистити конфорки, це не складно, але краще викликати майстра. Без цього тиск зменшується, обсяг спаленого газу зменшується, і замість блакитного він стає рудим. Тут немає ніякого секрету" , - сказав він.

Щоб перевірити, чи дійсно газ низької якості, потрібно звернутися в незалежну лабораторію. Додому до споживача приїде спеціальна компанія, яка візьме пробу прямо з конфорки на кухні.

За словами Коболєва, якщо газ неякісний, вартість виклику бригади перевіряючих навіть компенсують.

Крім того, глава "Нафтогазу" порадив вести щомісячні спостереження, щоб зрозуміти, скільки газу потрібно, щоб обігріти будинок.

"У моєму випадку (якщо немає рахунків і невідомо, скільки використовувалося газу раніше) я прийняв для себе рішення скористатися прогнозом місцевого облгазу, який розраховує [кількість газу] для кожного будинку. Якщо я зараз буду купувати план" Річний ", я введу саме ці дані, які мені рекомендував ввести місцевий облгаз ", - сказав Коболєв.

Самостійно можна вирахувати середнє арифметичне по спожитого газу. Так можна дізнатися, скільки палива потрібно, щоб в будинку було тепло. Але якщо в будинку змінювався котел або будинок перебудовувався, то такий спосіб не спрацює. Споживання газу зменшиться. У квартирі порахувати середнє споживання простіше. Там газ використовують тільки щоб приготувати їжу.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ для населення у вересні становить 4,39-7 гривень/куб. м газу.

Крім того, компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на 45%, або на 1,46 гривні/куб. м до 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ) на вересень порівняно з серпнем.

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