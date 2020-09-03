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03 вересня 2020, четвер, 06:00 7
Економіка 2020-09-03T08:30:02+03:00
Українські Новини
Ціни на газ в вересні: що пропонують українцям газопостачальні підприємства

Ціни на газ в вересні: що пропонують українцям газопостачальні підприємства

Валерия Драгомирова
Газ, Ціни на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Консультаційний центр "ГазПравда" повідомляє, що ціна на газ для населення у вересні становить від 4,4 до 7 гривень/куб. м у той час, як "Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% .

Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди".

Згідно з даними "ГазПравди", найнижчу ціну на газ в розмірі 4,39 гривень/куб. м запропонувала компанія TAS Energy, а найвищу в 7 гривень/куб. м - ТОВ "Статус Енерго".

При цьому ціна газу "Статус Енерго" за передоплатою становить 4,6 гривень/куб. м.
У свою чергу, середня ціна на газ серед постачальників становить 5,49 гривень/куб. м.

Повний список пропозицій газопостачальних підприємств у вересні:

Ціни на газ в вересні. Список: gazpravdaЦіни на газ в вересні. Список: gazpravdaЯк повідомляли Українські Новини, НКРЕКП вимагала у постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень до 28 серпня. 

Крім того, українці зможуть вибрати тариф на газ

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