Необхідне рішуче засудження та санкції. МЗС України відреагувало на отруєння Навального

Міністерство закордонних справ засуджує отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві МЗС, передають Українські Новини.

"Тільки уряд ФРН оприлюднив отримані ним докази наявності слідів хімічної речовини з групи "Новачок" у пробах, узятих у російського опозиційного політика Олексія Навального. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в Росії і за кордоном ", - йдеться в заяві.

МЗС переконане, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати "на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком".

МЗС упевнене, що тільки рішуча позиція і засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав.

Як повідомляли Українськi Новини, Навальний знаходиться в Німеччині в комі після отруєння в Росії.

Його перевезли в клініку "Шаріте" з Росії.

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