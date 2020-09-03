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03 вересня 2020, четвер, 10:51 4
Зовнішня політика 2020-09-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
Необхідне рішуче засудження та санкції. МЗС України відреагувало на отруєння Навального

Необхідне рішуче засудження та санкції. МЗС України відреагувало на отруєння Навального

Валерия Драгомирова
Олексій Навальний, МЗС, ФРН
Олексій Навальний. Фото: openrussia.org
Олексій Навальний. Фото: openrussia.org

Міністерство закордонних справ засуджує отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві МЗС, передають Українські Новини.

"Тільки уряд ФРН оприлюднив отримані ним докази наявності слідів хімічної речовини з групи "Новачок" у пробах, узятих у російського опозиційного політика Олексія Навального. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в Росії і за кордоном ", - йдеться в заяві.

МЗС переконане, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати "на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком".

МЗС упевнене, що тільки рішуча позиція і засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав. 

Як повідомляли Українськi Новини, Навальний знаходиться в Німеччині в комі після отруєння в Росії.

Його перевезли в клініку "Шаріте" з Росії.

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