Необхідне рішуче засудження та санкції. МЗС України відреагувало на отруєння Навального

Міністерство закордонних справ засуджує отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це йдеться в заяві МЗС, передають Українські Новини. "Тільки уряд ФРН оприлюднив отримані ним докази наявності слідів хімічної речовини з групи "Новачок" у пробах, узятих у російського опозиційного політика Олексія Навального. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в Росії і за кордоном ", - йдеться в заяві. МЗС переконане, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати "на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком". МЗС упевнене, що тільки рішуча позиція і засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав. Як повідомляли Українськi Новини, Навальний знаходиться в Німеччині в комі після отруєння в Росії. Його перевезли в клініку "Шаріте" з Росії.